國內新冠疫苗打氣不佳，全國第二劑疫苗覆蓋率仍不及8成，75歲以上長者完整接種比例甚至不到7成，要在7月前鬆綁國門恐有一定難度。為刺激國人疫苗接種率，中央流行疫情指揮中心今天將借鏡香港經驗，並邀請新光醫院副院長洪子仁說明接種疫苗的重要性，盼能進一步促進國人疫苗接種率。

目前我國不分年齡完整接種兩劑疫苗的比例為76.8％，第三劑接種率為41％，進一步細看75歲以上的接種比例，可看出打完兩劑的覆蓋率僅69.9％，第三劑接種率為50％，兩項數字皆偏低。

新光醫院副院長洪子仁表示，我國若要力拚7月打開國門，提升50歲以上民眾的疫苗覆蓋率相當重要，從香港近期爆發的第五波疫情可看出，1153人死亡中，只有92人完整接種疫苗，死亡率為0.04％，而未完整接種疫苗的多達1061人，死亡率高達1.25％，相差31倍。

此外，洪子仁也補充，這波香港的死亡個案，多達七成為80歲以上長者，其中未完整接種的死亡率高達8.19％，而完整接種疫苗的死亡率為1.26％，兩者相差6.5倍，這樣的差異也與英國經驗相去不遠。

洪子仁指出，由於我國大規模進行第二劑疫苗接種的時間較晚，依照國際疫苗保護力效期推估，全國約在4月後群體免疫力就會下降，此時也要積極推升第三劑疫苗接種率，目前第三劑接種率僅4成出頭，仍不到可開放國門的標準，建議將第三劑接種率提高至7成再開放會比較理想。