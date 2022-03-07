苗栗縣警察局7日上午11時30分舉行國際婦女節慶祝活動暨民防管制中心主任鍾松錦退休歡送茶會，由縣長徐耀昌蒞臨主持，苗栗縣警察之友會理事長朱秋龍、多位縣議員等人蒞臨參加，場面溫馨隆重。

徐耀昌首先感謝鍾松錦40幾年來的戮力從公，鍾自67年從警以來，除了曾在保安警察第一總隊及警務處直屬警察大隊服務約4年外，其餘的公務生涯全部都奉獻給警察局。

徐耀昌表示，鍾松錦從基層警員做起，曾任巡官、課員、組長、秘書、科長等，直到今年3月3日自主任職務退休，對警察局貢獻良多，不論在相關警政工作推動及做人處世，都是後輩值得學習的典範，他也祝福鍾退休後保持身心健康，用好心情，過好生活。

因應38婦女節，徐耀昌也特別感謝在苗栗各行各業付出的女性，他說，他非常重視婦女的福利與權益，在縣府設有「苗栗縣性別平等促進委員會」，齊力推動婦女福利與權益服務，消除性別歧視及促進性別地位實質平等。

徐縣長表示，新女性新思維的時代已經來臨，期望透過活動呼籲各界落實性別平權，建構性別友善環境，提升女性公共參與及社會地位，讓女性更幸福、家庭更美滿。

他也提到，這次活動購自幼安教養院院生所做的手工堅果塔作為紀念品，主要在強調藉由這個充滿愛的活動，發揮傳遞大愛精神。