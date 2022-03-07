遊覽車傳染鏈持續延燒！全台7日新增2例本土確診病例，全都是台南市鹽水家族成員；其中，案20995為昨天公布個案夫婦的孫女，Ct值只有9.2，顯示傳染力非常強。由於該案為台南市某私立中學的學生，不僅該班從今天起停課10天、學校停課3天，該案課後就讀的補習班也停課10天，相關場域亦進行清消作業。

據了解，昨天深夜市府衛生局已對案20995學校班級等相關的6、70人進行PCR檢測，目前均為陰性，補習班4師、19名學生也列居家隔離對象。

市府衛生局指出，今天新增的2名確診者案20995、案20996，分別是昨天確診的案20973與案20974夫妻10多歲的二孫女，以及5日確診的案20912大哥40多歲的媳婦。其中，案20995於6日因案20973、20974確診被匡列為居家隔離者，採檢後陽性確診，Ct值9.22；案20996於2月27日出現咳嗽、喉嚨有痰症狀，3月5日因案20912確診被匡列為居家隔離對象，6日安排採檢陽性確診，Ct值30.84。直到目前為止，該鹽水家族已有5人確診。

衛生局指出，案20995平日搭乘大台南公車棕幹線公車上下學，居家隔離前在台南市的活動範圍，包括7-11鹽新門市及歡雅門市、Donutes-多那之台南新營門市、大盤大五金百貨食品大賣場新營店、新營南瀛綠都心公園等地，已匡列66位相關接觸者；至於案20996的活動範圍，包含洪昌麻辣鴛鴦火鍋、寶雅新營民治店，還曾於3月4日搭乘台鐵及藍幹線公車，目前匡列76位相關接觸者。

衛生局呼籲3月1日至4日曾與案20995搭乘同路線或班次公車的市民，請於3月7日至9日每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，持身分證至37區衛生所領取居家快篩自我檢測。