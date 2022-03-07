白綠分手後，民眾黨似乎拉攏不少藍營支持者，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲7日表示，民進黨採取422或533戰略，只要把柯文哲抹紅、抹藍就可以，確保民進黨在單一選區一定會獲勝，他痛批民進黨治國很差，但選舉實在一流，戰略邏輯很令人佩服。

柯文哲與民進黨關係變化很大，一來一往之間流失綠營選票，但拉到藍營支持者。他今天接受Yahoo TV節目專訪指出，民進黨採取422或533戰略，只要把柯文哲抹紅、抹藍就可以，不用特地攻打什麼議題，放任柯文哲吃國民黨的票，讓民進黨占4成選票、國民黨2成、民眾黨2成是民進黨的最佳戰略，以前民進黨操盤的人都跟他說盡量吃國民黨的票，422符合民進黨當前戰略，只要抹紅、抹藍就可以，不會攻擊其他的。

對於外界認為民眾黨政黨成立宗旨是不藍不綠，但現在似乎成了小藍，柯文哲表示，標準來講一直很努力打破藍綠、超越藍綠，但一直被拉回藍綠窠臼裡面，長期以來有人一直批他沒有中心思想，但當醫生怎麼會沒有中心思想，醫生的目標是手術成功、病人要救活，不會堅持一定會用化療或用光子刀，沒有堅持手術刀的型號。

柯文哲說，人民生活幸福才是最重要的，但有學者要他對親中、親美講清楚，但對他來說親中、親美都是工具，不是目的，統獨應該是工具不是當作目的，但都逼他一定要做為目的，他還沒想出解決辦法。

他強調，藍白距離愈來愈小完全是民進黨推波助瀾的大戰略，把民眾黨一直往國民黨推，確保在單一選區一定會獲勝，至於複數選區就隨便你不太在意，民進黨治國很差，但選舉實在一流，戰略邏輯很佩服。