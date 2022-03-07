民權派出所內部整建後，值班台更新。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區廟宇密度全台最高，其中民權派出所座落在赤嵌樓旁，周邊開基廟宇林立，經常肩負宮廟繞境協調工作，近日台灣首廟天壇、大天后宮、台灣祀典武廟、開基武廟、沙淘宮5間宮廟提供120萬，完成修繕派出所廳舍環境。

台南市中西區共有94家廟宇，廟宇密度最台最高，位在赤嵌樓旁的民權派出所管轄的大小宮廟更多，每次的繞境廟會前夕，都肩負協調工作，過程實施交管，維持每支廟會神轎隊伍順利回鑾。

民權派出所過去曾是台南市警2分局本部，分局遷移後，作為派出所使用，歷經30多年使用，廳舍老舊，日前才完成耐震補強，但廳舍內部設備仍不堪使用，卻因經費龐大，遲遲無法改善。

民權派出所轄區內5間府城大廟，今年承諾合力支持警所的修繕費，在地方支持下，重新整修廳舍環境。

民權所近日陸續完成警用內務櫃、值班台、電動門與偵訊室更新，員警上班不再忍受使用破爛設備，台南市警2分局長朱信憲感謝宗教給與警方的支持。

台南市警2分局轄區眾多寺廟環伺，平時廟會勤務繁重，警方落實廟會工作受各廟宇肯定，不只5大廟宇出錢修繕警所，大埔福德祠長期提供刑案偵破禮券，警友會每周一日無償提供素食餐盒，都激勵警員士氣。