49歲歐陽姓男子8日開贓車遭警識破後加速逃逸，途中2度撞傷人，一路從台東肇事逃逸到屏東。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

竊車賊在屏東枋寮警方窮追不捨下，於內埔鄉「舉手投降」遭逮。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

竊車賊在屏東枋寮警方窮追不捨下，於內埔鄉「舉手投降」遭逮，期間波及5車挨撞，幸僅嫌犯受有擦傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

竊車賊在屏東枋寮警方窮追不捨下，於內埔鄉「舉手投降」遭逮，期間波及5車挨撞，幸僅嫌犯受有擦傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

49歲歐陽姓男子8日開贓車遭警識破後加速逃逸，途中2度撞傷人，一路從台東肇事逃逸到屏東，後在枋寮警方窮追不捨下於內埔鄉「舉手投降」遭逮，期間波及5車挨撞，幸僅嫌犯受有擦傷，警方指出，全案朝殺人未遂等罪嫌偵辦。

台東大武警分局指出，8日上午近7時許，美和所員警在派出所前（台9線378公里處）發現歐陽姓嫌犯駕駛失竊贓車，便展開攔查，不料嫌犯拒不配合還加速逃逸，且途中2度與人發生擦撞後還不停車，一路從台東肇事逃逸到屏東。

台東警方說，嫌犯先在大武街撞上騎機車的劉女，後在台9線419公里處南下車道撞擊張姓重機車騎士，導致張男的右腳、左肩骨折，張目前正在醫院治療中，所幸意識清醒。

案經台東警方通報屏東縣警察局協助攔截圍捕後，屏東枋寮警分局佳冬所員警在台17線上發現該車輛，當下立即攔停，不料嫌犯依舊不配合，再度加速逃逸，警方見狀也緊追在後，一路追到林邊鄉上國道3號後，至麟洛交流道又追下台1線，最終追到內埔鄉終於逮獲人。

屏東警方說，8時30分許，員警在內埔鄉中正路上抓緊機會撞上該贓車後方，成功阻止嫌犯再行駛，嫌犯一下車馬上舉雙手投降，而這一撞也導致該贓車撞上其他車輛，連帶警車共有5台車受波及，幸除嫌犯受有擦傷外，其餘無人員傷亡。

警方表示，嫌犯經送醫治療後無大礙，酒測值為零，全案依竊盜、殺人未遂及公共危險等罪嫌偵辦中。