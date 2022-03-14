苗栗通霄警分局近日接獲情資，指有不法分子擁槍自重，並意圖對外兜售，警方前往嫌犯住處搜查，在屋內搜出改造槍枝和子彈，有如一座小型兵工廠。

通霄警分局長陳文彬得知消息，立即指示成立專案小組深入查緝，經專案人員明查暗訪，蒐集相關事證14日，持苗栗地方法院核發搜索票展開查緝。

專案人員根據情資，直搗嫌犯住處，在屋內搜出可擊發金牛座改造手槍1支、空氣槍4支，9mm子彈成品17顆、霰彈2顆、9mm子彈彈頭50顆、彈殼10顆、火藥58公克等改造槍械及子彈，以及車床、鑽床等改造槍枝用的機械以及工具一批。

通霄分局詢問後將嫌犯依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦，並持續追查相關零組件來源及有無槍械成品流出。

陳文彬表示，槍砲彈藥刀械管制條例，已經在2020年6月修正，針對改造及持有改造槍械，已提高刑責到5年以上，呼籲民眾，千萬不要以身試法，警方也將持續追查和掃蕩黑道幫派的槍枝來源，不讓黑槍枝流入市面，危害治安。