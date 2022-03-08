影》中市6死縱火男遭爆「用小羊斂財」鄰居親揭他私下為人

中市民宅大樓發生6人死亡大火，鄭男養寵物羊及欠租金與房東發生爭執，憤而縱火惹出風波。眼尖民眾爆料，鄭男常在附近遛羊，還PO出所拍攝影片展示，棕色小羊萌樣，且與鄭男互動親暱，在網路引起熱議。至於鄭男為何在租住套房養羊？鄰居並不知情，但表示，鄭男曾將小羊綁在鄰居機車上，因羊隨地拉屎尿而遭鄰居抱怨，但他從善如流。

爆料民眾指出，他在今年元月在公園路附近遇到遛羊男子，還將牽繩解開，讓小羊自由在飼主身邊走動、親暱互動，小羊相當乖巧、模樣可愛，他才以手機拍下影片。沒想到，他竟在中市大火新聞畫面中認出縱火犯就是遛羊男子，據指出，鄭男在街頭遛羊行徑特別相當引人側目，不少年輕女學生要求與小羊近身拍照，鄭男會趁機索取金錢。

有鄰居表示，鄭男曾將小羊牽繩綁在同棟住戶鄰居停放大樓旁的機車，車主對小羊在機車旁拉屎、排尿頗有微詞，曾向鄭男抱怨要求：「不能這樣！」，鄭男並沒有生氣，態度尚佳，還連連說：「好、好、好」。

鄭男平日以打雜工維生，附近鄰居說，他是在今年2、3月間才來租住興中街大樓套房，老住戶跟他不太熟，不過，有人看到他帶小羊出門散步，但不知他為何在狹窄的套房內飼養寵物羊。