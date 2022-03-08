為提升疫苗覆蓋率，新竹市政府配合中央流行疫情指揮中心規畫，10日起至4月10日，65歲以上長輩到竹市接種COVID-19疫苗，不限第幾劑，皆將發給「500元面額的7-11禮券」。

市府指出，考量長輩熟悉度，竹市3區衛生所將輪流開設專診（早上9點至11點），並可「隨到隨打」，東區衛生所每周一、四開設，北區衛生所每周二、五開設，香山衛生所每周一、三開設。

竹市5大醫院、38家診所也配合禮券活動，不 過，在醫療院所施打，長輩須事先以電話或COVID-19公費疫苗預約平台預約，詳情可見新竹市防疫網（https：／／reurl.cc／2DezzO）。

市長林智堅指出，竹市75歲以上在籍長輩第1、第2劑疫苗涵蓋率達80.6％、74.9％，名列全台前3；65歲以上至74歲在籍長輩第1劑、第2劑涵蓋率分別為88.5％、85.4％，排名全台前5。

此次市府依據中央規畫，65歲長輩打疫苗享500元禮券活動，將自3月10日起至4月10日，為讓長輩更有效接種疫苗，3區衛生所都將提供「隨到隨打」服務。

此外，竹市兩大疫苗站，體育館疫苗站、中正市場疫苗站3月10日至3月18日持續營運，每周一至周四服務疫苗平台第25期、第26期民眾，期間也適用65歲長者「隨到隨打」並贈送500元禮券活動，歡迎長輩把握機會。