行政院顧問鄭宏輝，被外界視為新竹市市長林智堅接班人。鄭不僅親自走訪地方，更對在地事務相當關心。他指出，林務局新竹林區管理自去年起，3月會舉辦「森日快樂 愛的樹苗」活動，總能吸引大批竹科爸爸、媽媽們帶著孩子領取樹苗；今年3月19日活動將再次舉辦，要送出千株台灣原生種樹苗，歡迎新竹市民一起來參加，為新竹的未來打拚。

鄭宏輝今日（12）在臉書發文表示，每年3月是「植樹月」，全台各縣市植樹活動遍地開花，他也加入響應行列，特別與林務局新竹林區管理處合作，要送出千株台灣原生種樹苗。

鄭宏輝強調，下周六就是「森日快樂 愛的樹苗」活動日，將於下午2點至3點30分，於巨城一樓外側海豚噴水池區進行，民眾只要憑2張發票即可換樹苗，主辦方則會將收到的發票捐贈給愛恆啟能中心、心理衛生協會。

對此，鄭宏輝表示，每年活動總能吸引大批竹科爸爸、媽媽們帶著孩子領取樹苗，這是用行動關心地球環境、給下一代永續未來的展現，故今年他邀請市民朋友們，打開新竹、打拚未來，打造更好的生活環境。