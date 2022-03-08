聯強國際（2347）8日董事會通過2021年合併財務報告案，合併營收4,088.11億元，營業毛利175.99億元，營業利益93.32億元，稅後淨利177.77億元，歸屬於母公司業主淨利172.71億元，每股盈餘10.35元。

與2020元EPS4.89元相較，聯強2021年獲利大躍進，EPS相較2020年整整增加了1.17倍。

聯強2021年營收創下歷史新高並突破4千億元大關。聯強表示，近年來公司推動的精實敏捷計劃終於開花結果，是去年營收得以躍進式成長的主要因素。除了集團合併營收迭創記錄外，澳紐、印尼、台灣資訊、元件業務、大陸等BU，也都紛紛改寫歷史新高或近年來新高。

聯強表示，集團從2018年起推動精實敏捷計劃，加速清整不健康的業務項目，強化產品組合與優化業績品質，同時持續投入數位轉型，積極運用AI大數據分析，提升商務運作效率，以及增進運作流程自動化的程度，得以精準掌握供應鏈服務需求並迅速回應。

去年起更大力推動營運管理服務平台（MSP），讓上下游資訊即時、透明，並依據不同的業務型態與需求，提供量身訂做的服務，使得品牌原廠與通路客戶都樂於擴大與聯強的合作，帶動聯強營收獲利持續創高。