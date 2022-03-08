吳念真舞台劇作品《人間條件7──我是一片雲》將再重演。金鐘影后林美秀在劇中飾演一名從年輕到老，都在為家人付出的女子，甚至連婚姻都是一樁買賣，直到老年才遇上一名心靈伴侶。（綠光劇團提供）

以台灣60年代女工故事為靈感，吳念真舞台劇作品《人間條件7──我是一片雲》將再重演。金鐘影后林美秀在劇中飾演一名從年輕到老，都在為家人付出的女子，甚至連婚姻都是一樁買賣，直到老年才遇上一名心靈伴侶，她表示，「這說明了老來有伴最重要，要不要有婚姻關係是看個人，但互相陪伴應該是現在很多人嚮往的狀態。」

林美秀表示，作為女性，她十分能理解劇中女子那種百般忍讓的心境，「在劇中有很多忍著不說的時刻，像是在工廠當女工寄錢回家，或是為了家計而嫁給一個不認識的人，我這次要嘗試一種『帶有微笑又忍住』的表情，詮釋這種有苦說不出的心境。」

在劇中飾演林美秀心靈伴侶的演員柯一正表示，「劇中兩人有一種相依相親的感覺，而且要一直到最後才會傾訴這種感覺。」柯一正表示，這個心靈伴侶角色也有自身沉痛的背景，「帶著傷的兩人互相靠近，用一種輕鬆幽默的感覺，悲苦的人生，被我們演得像喜劇。」

《人間條件7》故事描述曾支撐台灣經濟發展的紡織女工故事，她們的青春愛情，以及在大時代裡無法伸展的夢想。吳念真表示，故事靈感來源是他的國小同學，從國小畢業那天就到工廠當女工，小小年紀撐起家裡一家大小的經濟，賺得錢很少用在自己身上。

吳念真表示，他在當兵時和國小同學重逢，談到當女工的經歷，聽到勞資條件、社會環境對她們的不公平，聽完一直哭，「我當時就想著總有一天要寫成故事，現在完成了，這部故事是我對台灣女性犧牲奉獻的致敬。」演出將於5月13日至22日在台北國家戲劇院、6月17日至18日在台中國家歌劇院登場。