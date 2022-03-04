藝人陶晶瑩闖蕩演藝圈多年，除了唱功與主持功力一流外，跨界餐飲推出自創麻辣燙「辣杯杯」，業績更是開出紅盤，常在社群網站分享日常的她，曬出報紙頭版的道歉啟事，忍不住直呼：「頭版！報頭下的道歉啟事！到底藏了多少故事」。

陶晶瑩在臉書曬出報紙頭版道歉啟事，只見內容是一名男子和女友分手後，對自己交往過程中的過錯感到懊惱不已，提到「吵架時不接電話讓人找不到」、「不該用報警方式處理感情事」、「不該在分手後為了買狗飼料，單獨載女同事去大賣場」、「不該置之不理和同事尾牙唱歌，讓同事傳來買春訊息」、「交往期間不該在下班時間和女同事聊天，找以前的女性朋友」等缺失，導致浪費女友8年時間，對於分手後未好好處理，除了逃避不解決，還騷擾到對方母親，再次感到抱歉。

眼見男子在道歉啟事中多次提及「不該」，讓陶晶瑩驚訝直呼：「頭版！報頭下的道歉啟事！到底藏了多少故事」，坦言整個事件過於複雜，對此，網友紛紛留言：「這個劇情可以排成八點檔嗎」、「這是道歉啟事還是藉機翻舊帳啊」、「這個道歉充滿了辛酸和無奈」，甚至還有人入戲太深直呼：「我還以為彪哥的夫人出面爆料是誰殺了蘇媽媽」。

陶晶瑩近日忙著拓展「辣杯杯」新店面，之前開啟直播透露「被新進員工擺了一道」，她形容對方是個能力優秀的人，很快就被錄取，沒想到做了2天就以有職涯規劃為由無預警離職，讓她相當傻眼，直言「你覺得很累那是不是可以好好地道別，你可以講嘛，我們就會有心理準備」，透露當老闆的無奈心情。