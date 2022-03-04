南山人壽挺癌友多管齊下！南山人壽4日表示，南山長期關注癌症議題、關心國人健康，2022年與癌症希望基金會合作，並邀請SPRG縱橫公關集團一同在台北南山廣場藝文中心舉辦「生命之織」影像展。

根據世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）發布的2020年全球最新癌症數據，2020年全球1930萬人新確診癌症，近1000萬人死亡；每5人中就有1人將在其一生中罹患癌症；每8名男性、每11名女性中就有1人將因癌症而死亡。而據台灣衛生福利部統計，2020年十大死因第一名之排序便是癌症，平均每10分27秒即有一人因癌症死亡。

南山人壽代總經理范文偉指出，此次與癌症希望基金會、SPRG縱橫公關集團一同投入「生命之織」影像展，非常感謝這十位女性癌友願意站出來，是非常堅定勇敢的行為，用藝術角度去激勵更多癌友。其實癌友不只心情上、家庭生活上都會有很沉重的負擔，希望透過這次展覽，讓更多保戶、同仁分享關懷的力量。

南山人壽指出，2021年起便宣布展開與癌症希望基金會的三年計畫，繼2020年的「用愛擁抱希望」合作專案，以幾米圖像授權的禮物袋包裝，提供癌友疾病衛教手冊及情緒療癒書，再透過正確的衛教知識和心理陪伴，帶給癌友溫暖與堅定的守護力量；今年，南山人壽挹注更多資源，希望透過「生命之織」影像展，能夠讓大眾更重視自己的健康以及對於癌症的風險保障意識。

南山人壽表示，「生命之織」影像藝術展由李晏禎擔任策展人。本次展出60幅攝影作品及一部10位癌友的訪談短片，將10位女性癌友的傷痕與多樣的生命姿態以短片和攝影形式呈現出來，除了捕捉各種癌症造成的疤痕，也映照出癌友如何直視內心的掙扎、不甘、恐懼等感受後，將其轉化成正向的力量，進而慢慢地縫合身體與心靈的傷，以嶄新的姿態拾回身體與生命的主導權。

本次展覽以女性癌友為主角，邀請導演齊怡、劉佩怡與攝影家李毓琪，透過與10位女性癌友深刻剖白的對話，以她們的故事為中介開展，用影像、空間與她們的抗癌故事串連出視覺與情感世界的立體感知，將癌友的傷疤與豐富多樣的生命姿態以攝影作品與訪談短片的形式展現出來，呈現出一場公益與藝術完美結合，既有生命力又有藝術性的展覽。

南山人壽表示，展覽之所以取名為「生命之織」，一則展現癌友的生命「姿」態、再者也體現大眾的「支」持和社會所編「織」出的照護網絡，希望藉由此次展覽鼓勵其他癌友，面對疾病時可以轉念讓「傷疤」不再是缺陷而是美麗的生命徽章，而觀者也可以在凝視作品時，和這些生命鬥士交織心靈對話，進而滋養自身生命厚度。

南山人壽邀請大眾一同觀賞她們傷疤背後的故事，藉此喚起民眾重視癌症的預防觀念。除了展示拍攝照片與影片外，癌友們也將透過六場「真人圖書館」的座談會，現身分享自身遭遇人生重大變故時，如何轉念重獲新生的過程，藉此鼓勵其他癌友們及民眾的保障風險意識。