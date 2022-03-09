俄烏戰爭持續干擾全球大宗商品價格，由於市場擔憂俄羅斯鎳礦產量受影響，周二國際鎳價一度飆升250%，漲破10萬美元改寫新天價，傳出大陸青山控股的空頭部位慘遭軋空，恐賠上百億美元，倫敦金屬交易所（LME）也緊急宣布暫停交易，且在11日前都不會恢復，此事讓許多人想起1985年的錫危機，當時暫停錫交易長達4年，讓許多經理人破產。

綜合外媒報導，受到俄羅斯生產恐出狀況的擔憂影響，國際鎳價飆漲，投資者和工業用戶爭先恐後買回合約，而經理人則被迫繳交保證金，以彌補空頭頭寸被迫平倉所引發的損失。

在此背景下，傳出全球最大鎳及不銹鋼生產商大陸青山控股的20萬噸鎳空單慘遭軋空，若青山最終被強制平倉，恐慘賠高達120億美元（約新台幣3460億）此外，大陸建設旗下子公司CCBI Global Matkets也被要求追繳保證金，但LME已公告補足款項。

由於許多經紀商與做空單位的損失擴大，LME周一宣布取消從英國時間8日開始所有已結算的鎳交易，並依據7日收盤價計算保證金比率，且暫停鎳交易在11日前都不會恢復。

報導指出，此事讓不少投資人回想起1985年發生的錫危機，可說是LME史上最黑暗的時期，當時國際錫業委員會（ITC）無力償還債務，導致市場活動無法維持穩定，造成錫價格出現大崩盤，LME因此暫停錫交易長達4年，許多經紀人破產、券商紛紛退出該市場。