台北國際自行車展今(9)日在世貿南港展覽館登場，美利達(9914)推出第五代全能型公路車SCULTURA TEAM(斯特拉.車隊版)。發言人鄭文祥表示，目前自行車市場供不應求，仍是賣方的場，去年訂單達成率大約8成左右，今年希望能達到90-95%！

美利達推出的第五代全能型公路車SCULTURA TEAM(斯特拉.車隊版)獲頒代表最高榮譽的「台北展設計創新金質獎」(TAIPEI CYCLE d&i 2022 GOLD Awards)，成為今年台北展首日開幕典禮的焦點產品。

俄烏戰爭是否會受到波及？美利達則指出，這兩國的市場相對較小，現在還沒看到什麼影響，將會持續關注未來的變化。至於原物料的飆漲，由於車種每年都會重新報價，單價又高，短期對成本與毛利率沒有太大的影響。

斯特拉車隊版是美利達研發團隊耗時多年，精雕細琢而成的鉅作，標榜「風阻更低、更舒適、更輕盈」，訴求「streamlined race compliance最佳競賽利器」，具有超強的爬坡性能，是2021環法賽、環西班牙雙料總冠軍車隊TBV(巴林.勝利車隊)的主力選手車。

斯特拉車隊版最引人注目的是美利達精心設計的Team SL整合式一體手把系統，外觀完全不見管線，形塑最乾淨俐落的經典造型。「落背式」車架後三角等匠心設計，使整車風阻大減10瓦(時速45k的情況下風阻減低4.2%)；可搭配30mm寬車胎等諸多設計細節，使整車舒適性比前一代再提升30%以上，讓車主可以騎得更輕鬆、更持久。