財團法人天帝教天極行宮道路修補隊24年來，每周日不畏天候變化，從清水出發，還遠征苗栗等地，配備瀝清四處修補道路。（天帝教天極行宮道路修補志工隊提供／盧金足台中傳真）

台中市道路修補志工隊12人年度服務逾百小時，建設局長陳大田（左五）感謝奉獻。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

天帝教天極行宮道路修補志工隊成員從30多歲到75歲都有，補好道路讓人車好行走，做善事路平、心順。（天帝教天極行宮道路修補志工隊提供／盧金足台中傳真）

假日出外旅遊或窩在家裡多舒服，但是李增信、蔡呈祥、蔡國耀這10多人的修路志工團隊，24年來卻在每周日不畏烈日等天候，從清水、梧棲、豐原，還遠征苗栗三義等地，帶著瀝青四處修補道路，讓民眾行車平安，他們覺得路平心也平了。

修補路面過程，有人以為他們是公家單位，周日來加班，後來發現是自願修路的志工，尤其是7、8月遇艷陽高照的烈日，大家汗流浹背，好心民眾特別送來飲料解渴，也有人想捐款助一臂之力。

財團法人天帝教天極行宮道路修補隊隊長李增信表示，20多年來維持10多人團隊，他在建築業工作，加上前輩傳承舖路技術與經驗，如何將被道路掏空，或車輛行經太重造成路面塌陷，都有專業修復模式，假日一早開著載滿瀝青材料出門，針對民眾回報或巡邏發現的待補路面，逐一修補平順，即使犧牲假日大家都很有成就感。

「70多歲蔡國耀是老師傅，補路的技術與體力不輸年輕人」，參與團隊的執行祕書蔡呈祥表示，大家平常都有工作，到處修補路面不缺席，可以運動又可以做好事一舉兩得，團隊有30多歲也有75歲的隊員，還有岳父帶著女婿一起來當補路志工。

感謝守護用路人安全，市府建設局長陳大田說，修補志工隊2021年志願服務累計共12人達100小時以上，奉獻時間及力量造福社會，道路修鋪耗費時間及體力，每趟出勤需長時間作業，道路修補志工在情嚴峻期間仍堅守崗位，默默參與道路坑洞修補，提供安心用路環境。

天帝教天極行宮道路修補隊成立於1998年3月，至2011年8月11日由市府建設局備案，主動巡視道路發現破損情形，也接受民眾或民意代表通報，協助安排修補，每周日上午8時至12時，道路修補隊頂著炎日忍受高熱瀝青、不畏車來車往，只為提供良好道路品質。