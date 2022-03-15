假唱歌真行竊？男偷萬元裝沒事 警拿監視器鐵證打臉

30歲徐姓男子日前透過網路與人揪團，相約至中華路錢櫃唱歌，悄悄從5樓包廂前往9樓，趁服務生忙碌時，竊取櫃台內現金1萬多元，返回後還拿贓款還1500元給朋友，因錢櫃員工立刻發現現金短少，報警後將正在歡唱的徐當場活逮。

中正一警方日前接獲ktv業者報案，表示9樓檯台現金疑似短少，調閱監視器發現有1名男子行跡詭崇，疑似有靠近偷錢，警方到場後比對監視器，鎖定人在5樓的徐男涉有重嫌，隨即前往包廂逮人。

徐男當時還在跟一群網友歡唱，看到警察原本還想否認，但看到監視畫面後無法抵賴，警方在徐身上發現8500元，查出他得手返回後，立刻拿了其中1500元還給朋友。

徐嫌辯稱自己缺錢花用，與網友唱歌時突發奇想，才會乘著酒意爬到9樓行竊，警訊後被依竊盜罪送辦。

警方指出，隨著疫情解封，網路及Line群組經常可見揪團唱歌的邀請，但也陸續發生多起網友伺機行竊案件，呼籲民眾與陌生人聚會時，務必提高警覺，妥善留意自己的隨身財物。