大陸房仲巨頭貝殼找房9日美股盤後公布業績，2021年財年，貝殼找房營收為人民幣（下同）808億元，年增14.6％，調整後淨盈利22.9億元，較2020年同期的57.2億元下滑近六成。

路透引述貝殼找房財報顯示，2021年第四季公司營收為178億元，年減21.5％，調整後淨盈利4,200萬元，2020年同期為淨盈利20億元。

年報顯示，貝殼找房第四季總交易額為7,324億元，年減34.6％。其中存量房的總交易額為3,546億元，年減39.4％，新房總交易額3,568億元，年減24％。

主要業務來看，貝殼找房第四季存量房交易服務收入60億元，年減34.8％，新房交易服務收入113億元，年減12.2％，新興及其他業務收入為5億元，下降21.4％。

股價方面，貝殼找房美股9日收漲7.8％，過去一年已累跌約七成。該股2021年遭美國做空機構渾水（Muddy Waters）做空後，貝殼找房於2022年1月公告，內部對渾水做空報告的調查已實質性完成。審計委員會得出結論，渾水報告中的相關指控沒有事實依據。