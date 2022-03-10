劉冠廷演什麼像什麼，被譽為開啟「冠廷宇宙」。（御茶園提供）

金馬常勝軍劉冠廷擔任茶品代言人，自他出道以來演什麼像什麼，作品多產、代言激增，形成大眾眼裡的「冠廷宇宙」，談及「冠廷宇宙」一詞，劉冠廷成名以來始終保持謙虛態度，說把這個稱號當成自己進步的動力，「我自己會期待自己演的角色及作品被觀眾喜愛，期許自己的『宇宙』能多誕生一點『星球』（意即角色或作品）。」

劉冠廷這次為了拍攝廣告做足功課，在開拍前就把茶品全系列都喝過一遍，喝茶的心得都記載在腦中的「小本本」，除了仔細品嚐茶香及味蕾的感受外，只見他在拍攝現場拿出敬業精神反覆倒茶、喝茶不下十幾次，從中推敲、專研出最專屬品牌風格的演出方式。

劉冠廷透露從小因為爺爺是村長關係，為了招待親朋好友常常泡一壺好茶，跟在阿公旁邊也喝上一杯的他，也因為愛喝「爺爺泡的茶」，讓他在耳濡目染養成喝茶習慣；談及自己喝茶習慣，他表示：「因為阿公關係，現在每次過年過節回家時爸爸也習慣泡茶給我們喝，讓『啉茶』（喝茶台語）多了一份團圓溫馨的感覺。」