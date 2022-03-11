裕隆(2201)、裕融(9941)公布去年財報、派利，裕隆去年獲利改寫近16年新高，但開發電動車等留銀彈，配息低於遜過往水準；裕融獲利、EPS、派利齊寫歷史新高紀錄，擬每股派利7.2元，今年營運目標挑戰雙位數成長。周五股價不同調，裕融盤中221.5元締造歷史新高價，母公司裕隆則跌近2%，5日線岌岌可危。

裕隆董事會通過民國110年度合併財務報告，營業收入780.47億元，營業毛利234.23億元，營業利益71.35億元，創歷史新高紀錄，稅前淨利96.97億元，本期淨利77.42億元，歸屬於母公司業主淨利47.15億元，基本每股盈餘4.82元，獲利改寫近16年新高。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利1元，配息率20.74%遜過往水準，裕隆解釋，主要為保留資金，支應包括新店裕隆城、鴻華先進電動車開發所需資金。除息交易日8月25日，最後過戶日8月26日，停止過戶期間8月27日至8月31日，除息基準日8月31日，並於6月17日召開股東會，地點位於新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場。以周四收盤價40.30元計算，現金殖利率2.48%。

裕融民國110年度合併財務報告業經董事會決議通過，營業收入319.62億元，營業毛利174.72億元，營業利益68.15億元，稅前淨利70.23億元，本期淨利53.59億元，歸屬於母公司業主淨利51.53億元，年增64.19%，基本每股盈餘12.96元。公司董事會決議分派110年度普通股股利，盈餘分配之現金股利5.5元、盈餘轉增資配股1.7元，每股派利7.2元，獲利、EPS、派利齊寫歷史新高紀錄；甲種特別股股利110年度盈餘分配之現金股利2元。公司董事會也決議盈餘轉增資發行新股，發行6496萬4911股，每股面額10元，本次增資資金用途為未來業務發展需要及強化資本結構。公司將在6月21日召開股東會，地點位於新北市新店區中興路三段三號一樓。以周四收盤價209元計算，現金殖利率2.63%。

裕融也公布今年第一季財測，受惠整體資產餘額成長與高獲利性的產品比重提升，裕融第一季營收估年增8.4億元或11.1%，稅後淨利估年增4.9億元或45.4%。裕融總經理許國興指出，裕融汽車金融、企業金融、消費金融業務穩定成長，帶動獲利連年創高，目前在國內二手車、商用車、機車等車輛分期融資市場長居第一外，機器設備與營建機具近年需求攀升明顯，帶動去年裕融的企業資融業務，有近4成的成長。展望後市，許國興認為，近期雖有俄烏戰爭等國際情勢，及缺晶片、海運亂象等問題干擾新車市場，但二手車市場分期業務仍有成長機會，二手車分期是裕融的強項，今年目標設定追求雙位數成長。