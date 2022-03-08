聯邦銀(2838)董事會通過2021年財報，歸屬母公司稅後淨利44.63億元、年增達29.7％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.21元亦創近9年高點。董事會決議普通股每股擬配息0.15元、配股0.885元，合計派利1.035元，金額亦創歷年新高，盈餘配發率達約85.54％。

聯邦銀股價1月中股價觸及15.3元、創近23年半高點，隨後一路震盪拉回，7日下探12.95元的近3月低點。今（8）日不畏大盤持續重挫逾362點，在買單敲進下開高放量勁揚6.87％至14元，截至午盤維持逾4.5％漲勢，在金融股中表現強勢獨紅。

聯邦銀2021年合併淨收益創166.88億元新高、年增達15.65％，其中利息淨收益86.61億元、年增達13.36％。稅前淨利52.1億元、年增達49.22％，歸屬母公司稅後淨利44.63億元、年增達29.7％，雙創歷史新高，每股盈餘1.21元、亦為近9年高點。

聯邦銀董事會亦通過股利分派案，決議普通股每股擬配息0.15元、配股0.885元，合計派利1.035元，金額創歷年新高，盈餘配發率達約85.54％。特別股則每股擬配息2.4元。該行將於5月27日召開股東常會。