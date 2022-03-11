美元兌日圓匯率在11日亞洲盤中升值0.2％報116.39日圓，創2017年1月來新高。兌歐元匯率10日升值0.7％收1.099美元，升破1.1美元水準後，11日盤中來到1.0982美元創五年新高。

主要是美國10日公布2月消費者物價指數（CPI）年增7.9％創四十年新高，讓聯準會要開始持續升息來抑制通膨的壓力愈來愈大，從而成為支撐美元匯率的重要力量。

澳洲國民銀行（NBA）外匯策略師Rodrigo Catrill指美國強勁的CPI數據，基本上指向聯準會下周將會開始升息，然後會持續升息一段時間。

相較之下，他認為歐洲央行近期釋出的鷹派訊息將只是暫時性，因為歐洲經濟受烏克蘭危機影響，令歐洲央行擔心緊縮貨幣會進一步衝擊經濟，所以其鷹派立場不會維持太久，這導致美元相對歐元來得強勢。

至於具避險功能的日圓，即使在俄烏戰爭增加市場避險需求之下，其兌美元匯率仍持續走貶，是因為日本央行無意緊縮貨幣，促使資金不斷轉向既有避險作用，又有升息題材的美元身上。