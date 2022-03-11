蔣萬安嗆「你毋敢」保證不停電 蘇竟酸：你祖父說要反攻大陸

本月初的全台大停電成今(11日)立法院質詢重點，國民黨立委蔣萬安問行政院長蘇貞昌，敢不敢承諾不會再大停電？由於蘇不願承諾，兩人火爆對嗆，蘇還酸「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」。此話一出，引爆許多網友怒火，不少人直言，「要是我就回：你可以去找我阿公談到底是怎麼回事？」、「問停電你拉阿共出來救援，這是笑話時間還是綜藝節目？」

蔣萬安今砲火全開，要蘇貞昌承諾不會再發生大停電，但蘇貞昌並未承諾，於是他語氣激昂地提到，2017年815大停電後，當時行政院長賴清德專案報告也提到是因為系統過於脆弱，蔡英文總統臉書也提到要求經濟部必須提升「電網分散性與韌性」為目標，5年後的今天為什麼又發生大停電？蔡英文也說電網脆弱，5年前跟後發生一樣大停電，又推給基層人員，同樣要更多的錢，「你們今天又說要1千多億元來更新電網，發生大停電SOP就是檢討報告然後推給基層，然後要更多納稅人的錢」。

蔣萬安指出，「院長我們那麼生氣，因為產業承受不起，產業界都說未來會缺電，人民要相信誰？」、「院長願不願意承諾未來不會發生大停電？」「院長你不敢承諾也是一種表示！王美花部長至少願意承諾一年，你敢不敢？你毋敢啦！」、「又要用一千多億元，換不回院長的一句承諾，國人看得清清楚楚，行政院長不敢承諾接下來不會發生大停電」。

蘇貞昌則是回批「這種政府過去看很多了，國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府，你如果一定要說這種，不會輸你啦，你今天是為了選舉在這邊弄，你不會談問題嘛！」

蔣萬安和蘇貞昌在立法院的激烈交鋒畫面曝光後，立刻引發網友們在《中時新聞網》、《批踢踢》、《Yahoo新聞》熱烈討論，有超過200則留言，「蘇簡直就是蔡的辯護律師XD蘇真的吵」、「缺電和他祖父有什麼關係？」「事情討論扯別人祖先」、「這種格調，難怪連新北市長都選不上...」、「人家問A答B，還怪到人家祖先身上，這有點太誇張了吧」、「呸，說近一點，DPP承諾反萊豬和核食，還不全開放了，你還在任哩」、「好幼稚啊...答非所問」。