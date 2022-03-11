知名軍中長青節目《莒光園地》，經常邀請藝人或網紅當主持人或扮演各種角色，增添可看性和話題性，近期特地找來世新大學7位學生主播，壓軸的李熒縈甜美駕馭空軍裝讓人印象深刻；網友發現李滎縈代言內衣的性感照，超有料上圍看到都暈了。

大學生網美李滎縈目前就讀世新大學，也是小有名氣的網拍模特兒，近期受邀到《莒光園地》客串主持人，9日她在社群分享「空軍松山指揮部」一日遊心得，表示沒想到主持還能進到空軍營區，更換上帥氣飛行服，最後不忘提醒粉絲準時收看《莒光園地》。

李滎縈近期受邀到《莒光園地》客串主持人。(圖/ 摘自芭比 Barbie Lee 臉書)

畫面中李滎縈把頭髮紮成俐落包頭，身上穿著橘色連身空軍裝，制服上也寫著她的名字；李滎縈在空軍營區愉悅地和飛機合照外，認真彩排的專注側拍也十分甜美可人，軍裝穿在她身上毫無違和感，顯得專業又不失可愛。

網友發現李滎縈代言內衣的性感照，超有料上圍看到都暈了。(圖/ 摘自芭比 Barbie Lee 臉書)

新生代的「莒光女神」令不少網友感到新鮮，更在她的社群平台發現有代言內衣的性感美照，青春的外貌加上超有料身材，讓眾人看了臉紅心跳，熱情誇讚「妳一定成為軍中情人第一名」、「感覺好特別，好適合妳」、「暈了」、「第一次上莒光沒睡著」，還有一堆國軍在底下留言簽到，相當有人氣。