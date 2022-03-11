墾丁國家公園管理處邀請恆春藝術家楊宗熏，以素有生態殺手之稱的外來樹種「銀合歡」為主要材料，搭配恆春西台地紅土，塑造以「貓與海洋對話」為主題作品，既是地景藝術、也是涼亭，更成為貓鼻頭公園新地標。

貓鼻頭公園為台灣海峽與巴士海峽分界點，此處有典型海岸侵蝕地形，因位在迎風面岬角上，所以海蝕作用旺盛，是遊客蒞臨墾丁觀賞崩崖、礁柱、海蝕溝、壺穴等海蝕地形極佳的自然地理教室，亦是遠眺大尖石山絕佳地點。

楊宗熏研究砍除銀合歡再利用多年，並致力推廣銀合歡手工創作家具、文創產品等，在2019年台灣燈會時，以2800個啤酒瓶結合銀合歡木料，創造出「恆春風巢」作品而聞名，作品甚至受邀至丹麥展出。

墾管處此次邀請楊宗熏在貓鼻頭公園，以貓的意象為創作主題，利用恆春半島砍除的銀合歡枝條，經過多道防蟲與防腐處理後，拼織出作品內層結構，再以摻合後的紅土覆蓋作品外層，形塑出貓的外形，貓身內部也以銀合歡與紅土做出可供遊客乘涼歇腳長椅。

整個施作過程並考量對當地生態環境衝擊最小的方式進行，避免任何不必要開挖整地，從砍除銀合歡取材加工處理到完工，約歷時2個半月。

作品完成後，吸引許多入園遊客目光，墾管處表示，即日起到貓鼻頭公園與作品拍照打卡並上傳臉書或IG，就可以獲得特色口罩1份，數量有限，送完為止。