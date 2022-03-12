美國總統拜登今天宣布取消俄羅斯最惠國待遇，意味華府將能調高對莫斯科商品關稅。美國期盼將俄羅斯進一步孤立於國際之外，重創俄羅斯經濟，為軍事入侵烏克蘭付出代價。

拜登今天前往賓州前，於白宮宣布撤銷俄羅斯的最惠國待遇（MFN），亦即「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）地位。

他解釋說，最惠國待遇意味兩國同意在盡可能的最佳條件下進行貿易，亦即低關稅、幾乎沒有貿易壁壘與進口。撤銷俄羅斯永久正常貿易關係將使俄羅斯更難與美國與其他採取同樣行為的國家貿易往來，這將給予因為制裁而遭重創的俄羅斯經濟再一次受到沉重打擊。

才剛結束與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話的拜登表示，他再次告訴澤倫斯基，美國與烏克蘭人民站在一起，「他們勇敢為保衛家園而戰」。

拜登指出，隨著俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）持續無情的攻擊，美國與盟國和夥伴繼續步調一致的努力加大對蒲亭的經濟施壓，在全球舞台進一步孤立俄羅斯。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）隨即透過聲明表示，今天的行動將取消對俄羅斯最惠國待遇，剝奪俄羅斯加入世界貿易組織（WTO）的各項好處。蒲亭與其政府必須為入侵烏克蘭付出沈重的經濟與外交代價，美國也將與其他世貿成員合作，在多邊機構進一步孤立俄羅斯。

俄羅斯在失去美國給予的最惠國待遇後，俄羅斯企業就將與古巴、北韓企業列為同類，美國可以對其大幅調高關稅。這項措施仍需要美國國會批准，不過美國兩黨議員對俄羅斯入侵烏克蘭同仇敵愾，預料能很快通過。

除了取消俄羅斯最惠國待遇，拜登也同時宣布擴大對俄羅斯寡頭、富豪與家屬的制裁名單，加強七大工業國（G7）的協調，「瞄準和抓住他們的不義之財」，以負擔制裁的痛苦；美國同時也將禁止包括高檔手錶、豪華房車、珠寶等奢侈品出口到俄羅斯，並禁止從俄羅斯進口海鮮、伏特加與烈酒、非工業用鑽石；不再為俄羅斯在多邊貿易體系提供借款特權。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，美已發動數波制裁行動，包括對俄羅斯的出口管制、將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統、對俄羅斯祭出石油與能源禁令等，希望藉此對蒲亭帶來巨大壓力，終止這場二戰以來歐洲最大規模的戰爭。（編輯：徐睿承）1110312