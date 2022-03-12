1名吳姓男子，聲稱自己有睡眠疾病，要求小美來陪他睡覺，卻趁機對小美上下其手強制性交，小美一開始因為害怕，不敢作為和反抗，不料吳男卻變本加厲，脫下褲子爬到小美身上，經女方兩次推開拒絕後，仍不肯罷休，小美因為自己失身，憤而提告。台中地院審理後，依強制性交罪判其徒刑3年6月。

吳男於109年8月，以健康及睡眠狀況不佳為由，要求小美(化名)陪他一起睡覺，小美想說兩人單純只是朋友，不疑有他，但因為床太軟，所以睡得很不適應，也睡不著，但是在半夜時，吳男竟以雙手抓住小美的右手，又親吻小美之耳朵、胸腹部、陰部，及用手撫摸小花之胸部，隨後又將小美褲子及內褲脫去，指侵得逞。

原本小美打算裝不知情，所以一直都在裝睡，沒有做任何抗拒的行為，不料吳男行為卻愈來愈超過，甚至脫掉自己的褲子及內褲，爬至小美身上想要發生性關係，女方忍無可忍後便以雙手推開，但吳男明知小美不願發生性關係，竟又意圖性侵小美。

小美推開吳男2次後，吳男更以小美的左手碰觸自己的下體，自行手淫，再環抱女方觸摸他的胸部，強制性交，小美因為擔心害怕、不敢以激烈方式反抗，而小美觀察吳男並無悔意，擔憂會再趁其熟睡時侵犯，通知姐姐後變報警求助。

台中地方法院受審後認為，吳男竟趁好友熟睡之際，撫摸及親吻女方胸部及下體，經小美察覺及抗拒後，竟仍未停手，明知已違反其意願，仍強制指侵及性交，其行為已嚴重侵小美女性之性自主權，並造成其身體及精神上之傷害，還違背小美對其之友誼及信賴，故依強制性交判3年6月。