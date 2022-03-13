戰爭造成200萬烏克蘭人逃難到西方，但是有壞人趁著亂局欺負這些無助的難民。1名49歲的波蘭男子對1名19歲烏克蘭少女表示，他可以提供安全庇護，結果卻將其性侵。

英國鏡報(mirror.co)報導，這名少女不會說波蘭語，靠著網路聯繫，尋找在波蘭的收收之地，一名懂烏克蘭語的49男人，說他可以提供安全庇護與工作。不幸的是 ，他欺騙、辜負了少女的信任。波蘭樂斯拉夫(Wroclaw)的警察現已以強姦罪名將他逮補，將面臨12年的刑期。

波蘭是烏克蘭難民逃亡的首選，一來是交通比較方便，並且兩國之間地勢平緩。這也造成許多人口販子有可趁之機。警方在調查安件時，就聽說有男子特別向16歲的烏克蘭少女承諾提供工作和住所，被警方詢問後，嫌疑人改變了他的說法。

聯合國難民署表示，截至3月11日，已有 259萬7543名難民逃離烏克蘭，其中超過100萬人是兒童。