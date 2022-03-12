台中一中音樂科呂姓女老師，因認定學生上台報告內容「南北管」超過授課範圍，要求學生刪除，引爆師生口角，影片1天內瘋傳全台，如今該師還被網友起底，原來早在8年前就曾被投訴3項爭議，狂酸怎麼2022還在教學。

中一中師生衝突引發軒然大波，網友也在挖出2014年《靠北班導》的一篇文章，原來早在8年前，呂姓女師就因其教學風格遭學生投訴，該學生不僅指控呂姓女師3項爭議，更激動稱「不配當老師」。

原PO指出，中一中二年級都有英文歌唱比賽，當時師生都會利用英文課和音樂課練習，但英文老師永遠在趕進度，當他們想用音樂課練習時，呂姓女師卻以「我是評審」為由打槍，讓他們無法理解，直問「那給妳教的班級都不用練了嗎？」，評審不只一位，到時若有好成績是否也能直接說，絕對不是妳的幫助？

原PO接著說，呂姓女師非常愛面子，甚至能把黑的說成白的，曾有同學使用Prezi軟體做簡報，老師看到後似乎覺得新鮮，要求同學示範給她和全班看，但同學們早就知道軟體使用方式，直說不想知道，但呂姓女師依然堅持，同學也只能在台上尷尬講解示範流程，之後呂姓女師表示，大陸也有一套軟體可以做簡報，但是是簡體字，「我知道你們都不想知道」，就不了了之，讓他質疑老師這樣刻意針對學生到底是怎麼回事。

原PO說，呂姓女師身為音樂老師，鋼琴卻時常出錯，一首歌可以彈錯5個音，有點誇張，他更表示，呂姓女師最讓一中生無法接受的，就是固執己見又情緒化，明明音樂本身每個人的感受、看法都不同，呂姓女師卻總是堅持己見，認為自己的看法才是正確的，不允許學生存在不同看法，還會因此責罵同學。

文末原PO也不滿表示：「有沒有想過為什麼大家唯獨對妳不會說謝謝老師，被妳教過的幾乎都很討厭妳」，「不知悔改的老師，這種五流教師不配為師」。

許多網友今天也在底下留言：「2022朝聖」、「果然是人格問題，不是單一事件」、「挖塞，過8年了她還在教啊」、「我看過學生不認真被老師罵，還真沒看過學生太認真老師卻發飆的」、「當長輩開始說不過的時候，通用句就是你這什麼態度」、「說真的，音樂那麼冷門，有學生願意這們認真鑽研很不錯了，還不知道珍惜」、「60年代的教學方式放到現代當然不適用」、「講不過學生就說學生可怕到極點，真的笑死」、「剛開始覺得學生態度差，但看起來是累積很久了」。