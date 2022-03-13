國民黨立委蔣萬安昨（12）日在立法院質詢行政院長蘇貞昌關於缺電的議題，要求蘇貞昌保證不缺電，卻遭蘇貞昌回嘴稱蔣萬安的祖父也沒反攻大陸。國民黨主席朱立倫在臉書批蘇貞昌「惡意反質詢」卸責，也呼籲民進黨政府，誠實面對缺電危機，拖騙解決不了問題！

朱立倫指出，昨天 蔣萬安委員在立法院質詢蘇貞昌院長，還顯示出民進黨政府幾點問題：

第一、行政機關回答立委質詢是憲法法定義務與責任，也是民主的基本原則，蘇院長屢次以「反質詢」、「答非所問」的方式閃躲立委質詢，讓民主政治走樣。

第二、蘇貞昌院長把缺電的問題跟「反攻大陸」做不當類比，實在荒謬至極，是失職失格的表現，讓質詢成民主鬧劇。

第三、當國會議事秩序出現失控，身為國會議長的立法院長游錫堃理應出面維持秩序，就連蔣萬安委員要求國會議長有所作為時，游院長的反應卻是保持沈默，同樣不負責任。

朱立倫直言。如果臺灣不勇於面對整個缺電的問題，不但3月3號全國大停電，接下來還會不斷的停電。昨天桃園機場發生跳電、今早汐止近4000戶停電，更是嚴重影響民生、威脅國家安全，蘇院長可有務實解方？他呼籲民進黨政府，誠實面對缺電危機，拖騙解決不了問題！