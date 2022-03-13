鹽水詩路台灣詩歌吟唱會浪漫登場。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

鹽水詩路台灣詩歌吟唱會浪漫登場。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

位於台南鹽水區田寮里的台灣詩路，是台灣詩壇重要的文學會場之一，每年舉行台灣詩歌吟唱會，今年活動13日上午在詩人方耀乾的主持下揭開序幕，與會者在木棉花樹下享受一場藝文饗宴。

2000年，台灣文學愛好者林明堃打造了第一條台灣詩路，他以紅磚砌成雲牆，並在上頭鑲詩詞陶板，展示超過100多首的台語詩句，並在沿路種植木棉花樹，讓人可以抬頭看花，低頭賞詩，將遊客帶進大自然中，形成全新的地方文學情景。

今年吟唱活動由詩人方耀乾與吳嘉芬主持，並邀請來王羅蜜多、李長青、林沈默、路寒袖、曾美滿、戴錦綢、簡瑞玲等詩人，以及演唱歌手李淑媛、鄭宏毅、施瑞樓與張正芳接連帶來唸詩、聲樂與吟唱節目。現場並有小提琴與鋼琴演奏，讓來往遊客能夠邊走邊聽，沉浸在詩歌樂曲當中。

與會的台南市文化局長葉澤山表示，今年活動剛好是木棉花盛開的時候，會場的氣氛特別得好，附近的苦楝花、黃花風鈴木也正綻放，透過詩歌吟唱迎來不一樣的春天。

除了詩歌活動，現場還有文學步道導覽，讓第一次造訪鹽水的遊客，也能透過導覽了解台灣詩路的背景，品味台灣文學橫跨數百年的深厚情感。