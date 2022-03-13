「經濟衰退換來疫情穩定」 侯友宜當陳時中面稱讚自家衛生局長

新北市長侯友宜今（13日）上午出席第92屆國醫節慶祝大會，他當著衛福部長陳時中的面大力稱讚自家衛生局，「部長辛苦、署長辛苦，我們的衛生局長陳潤秋更辛苦。」侯下午受訪則強調，疫情趨緩不要忘了去年時候，是市民犧牲、經濟衰退所換來的疫情穩定。

侯友宜表示，疫情2年多，2年多來看到防疫過程，尤其初期中央很多地方當時沒有準備完成，各位不要忘了，缺口罩、沒打疫苗，去年5月大爆發期間，身為重災區的新北市，包含全國民眾沒有打疫苗，更重要連PCR快速檢驗機制以及校正回歸。

侯友宜表示，過程中讓市民犧牲很多，犧牲經濟還有低度生活，加上第一線醫護警消，所有工作團隊盡心盡力把疫情守好，守好疫情才能守住台灣，現在疫情趨緩不要忘了去年，這時候是多少市民朋友用犧牲及經濟的衰退所換來的疫情穩定，以及第一線辛苦夥伴，當時最辛苦就是衛生局帶領團隊，他們是承辦單位，謝謝市民朋友支持，也要謝謝第一線醫護警消團隊夥伴。

侯友宜強調，第一線衛生局長陳潤秋扛起所有責任，她只是一個代表，卻代表著所有基層當年的辛苦，同時也感謝中醫師當年幫忙，感恩第一線工作夥伴，感恩民間團體。