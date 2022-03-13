謝千鶴（前排右6）領跑12K健跑組一般選手組。（大會提供）

全台首場低碳路跑活動「羅布森伴城路跑」， 13日在台中中央公園起跑，大會邀請長跑選手謝千鶴及「馬拉松寶貝」曹純玉帶頭領跑，也邀請東森新聞主播王淑麗擔任公益代言人，現場提供600個免費公益名額給身障者與陪跑者共同參與，全程供應選手和工作人員蔬食，響應低碳環保的永續理念。

今年羅布森伴城路跑跑者普遍跑出好成績，一般選手部分，半馬男子組黃登顯及半馬女子組蔡雅安分別以1小時12分11秒24及1小時28分50秒83獲得總排名第1；健跑男子組吳詠皓以46分11秒85拔得頭籌，謝千鶴則是以47分09秒04毫無懸念地得到健跑女子組的冠軍。

台中市政府運動局長李昱叡一早便現身中央公園會場，為參賽選手們加油打氣，他非常認同羅布森伴城路跑「傳遞友善、關懷」的理念，與台中市府積極推動酷運動、打造酷城市的心意不謀而合，他同時強調，台中市於今年4月將舉辦參加人數達6000人的「全國身心障礙運動會」，希望透過羅布森伴城路跑，鼓勵市民們走出戶外，藉由運動獲得健康並一同構築友善的環境與力量。

羅布森股份有限公司董事長汪世旭表示，羅布森是對環境、社會、人群友善的企業，很高興在伴城路跑的第一場就有近3500人報名參與，一起傳遞「陪伴與相伴」的溫暖理念，他同時透露年底將於桃園、高雄都將舉辦系列路跑活動，歡迎大家全台的朋友們共同參與。