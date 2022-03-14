正崴集團子公司森崴能源（6806）去年營收、獲利均創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）3.78元。盈餘分配擬每股配發股利2.68元，採「股息各半」，現金、股票各發放1.34元，股利翻倍優於去年的1元現金股利。森崴股價跌破百元後，目前偏弱整理。

森崴能源公告2021年度財報，受惠於政府全面推動再生能源，太陽光電及陸域風電陸續完工，森崴能源2021年度合併營收43.34億元，較前一年的5.01億元，成長逾七倍，創歷史新高，稅後純益4.55億元，較前一年的2.44億元，成長86.47%，每股稅後盈餘（EPS）達3.78元，高於前一年的2.86元，改寫歷史新高。

看好未來十年全球碳中和、淨零碳排及台灣能源轉型的龐大需求，森崴能源擬定未來十年發展戰略，全力打造ESG產業生態池，帶動台灣的綠電開發，同時兼顧股東權益、創造最佳投資報酬。

森崴能源總經理胡惠森12日植樹節當天，率領百餘名員工及各界好友至桃園竹圍海邊進行春季淨灘，撿拾塑膠微粒，為地球環保盡心，加速ESG環保永續工程。森崴能源表示，塑膠垃圾被稱為「海洋生物的沉默殺手」，全球每年約有900至1,200萬噸的塑膠垃圾流入海中，平均每分鐘一台卡車的垃圾往海裡傾倒。超過800種海洋物種受到海洋塑膠汙染影響，15%海洋物種瀕臨滅種危機。聯合國預估2050年，海洋中的廢棄塑膠數量將比海中魚類還要多，搶救海洋生態已是人類迫不及待的責任。