新北市環保局20日在領袖海洋淡水遊艇碼頭及沙崙海水浴場，與國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社、台灣扶輪帆艇聯合會（IYFR）及淡水區漁會等單位，辦理淨海及淨灘活動，以實際行動愛護海洋並宣誓減塑的決心，現場約250人參與，共清除84.55公斤海洋廢棄物。今日另有8艘船舶響應加入「新北市藍海艦隊」，未來將於娛樂之際，落實「垃圾不落海、隨船做環保」理念。

環保局表示，本次活動共號召8艘船舶共同響應淨海活動，載民眾出航撈除海漂廢棄物，而船主們也加入「新北市藍海艦隊」，未來將繼續為海洋保護盡心力；而今日淨灘活動中，民眾除撿拾一般常見的海洋廢棄物外，也特別使用篩網與鏟子，將沙灘中細小的塑膠碎片篩選出來，參與活動的民眾表示，雖然腰酸背痛，但十分有成就感。

活動現場亦設置環境教育攤位，進行「資源循環樂生活」、「揪愛淨灘」及「海汙應變要領」等主題式宣導，藉由趣味的互動強化民眾之資源回收及垃圾減量觀念，並推廣淨灘、海洋汙染應變及源頭防治等相關知識。

環保局表示，海洋廢棄物近年來已成為國際關注的議題，大多數的海洋廢棄物來自陸源，其產生的原因，包含人類活動、使用塑膠製品及不當處置等，而塑膠製品產生的化學物質與微型塑膠，亦將透過食物鏈傳遞，危害海洋生物甚至於影響人體健康。

環保局持續推動海岸認養制度，而松智扶輪社亦響應海岸認養，於淡水龍蝦嶼海岸，承諾每年將定期清理並維護認養的海岸段，以實際行動實踐企業社會責任。