清明節連假即將來臨，國人已陸續利用假日掃墓祭祖。高速公路局提醒民眾，國道沿線多個路段鄰近墓區，掃墓時務必要小心用火，切勿於高速公路旁燃燒冥紙或雜草，避免濃煙影響行車視線及安全，如稍有不慎，恐將引起火災；開車民眾如遇濃煙能見度不佳時，亦請小心駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。

高公局調查國道沿線鄰近墓區路段，主要分布在國1林口、楊梅、頭份、三義，國3基金、南港系統、木柵、三鶯、大溪、龍潭、關西、後龍、通霄、苑裡、大甲、草屯、名間、竹山、白河、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域，以往曾經發生掃墓燃燒冥紙濃煙飄散國道影響行車視線等情事，爰請掃墓民眾務必留意鄰近國道路段行車安全。

高公局提醒，掃墓用火務必注意安全，切勿影響行車安全，萬一不慎引發大火，請儘速撥打119向當地消防單位通報求救。另本次清明節連假，假期第1天西部國道及國5南向高乘載，假期前2周星期日及假期第3、4天國5北向高乘載。