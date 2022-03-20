台大婦產科名醫施景中日前到中部掃墓，昨天（19日）開車回台北，途經國道服務區休息時，什麼名產都沒買，就只扛了2罐東泉辣椒醬回家，讓網友看了狂讚內行，「台中人的最愛」、「懂吃！」

施景中掃墓完回家什麼名產都沒買，只帶了2罐東泉辣椒醬。(翻攝自 施景中臉書)

施景中日前在臉書分享到彰化掃墓順便觀光，昨天開車回台北，途中在國道服務區休息，許多人都會順便買一下當地的名產，結果他什麼都沒買，只帶了兩瓶「東泉」辣椒醬，準備迎接幾個月後的粽子節，也就是端午節，「厲害吧？」

東泉辣椒醬是台中人吃飯必備的調味料，號稱只要有了這瓶，什麼食物都可以變美食，讓許多網友大讚：「內行，台中限定」、「超前部署，這好吃」、「識貨！！台中人餐桌必備！」、「台中人的冰箱都找得到這罐」、「陽春麵不加這個，味道就不對」。

還有人分享東泉辣椒醬吃法「吃炒麵、炒米粉、米糕、粽子必加的調味料，台中人的最愛」、「豬血糕燙一燙，加東泉辣椒醬、花生粉、香菜 下去，超讚」、「吃肉羹湯肉包、水煎包、排骨便當、油飯都非常適合喲！」