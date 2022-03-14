李榮鴻兒子李文傑強調，感謝市長盧秀燕對地方建設的支持，兩條道路改善後有利地方交通，讓用路環境更安全。（市議員李榮鴻提供）

台中市大安區中山南路及外埔區二崁路為地方重要道路，兩條路經年累月被車輛輾壓，部分路面龜裂嚴重影響通行安全，經民眾向市議員李榮鴻陳情，期望能夠為民喉舌爭取經費整修。李榮鴻14日說，他爭取1960萬元經費整修，並邀集建設局於龜殼聖安宮辦理工程說明會。

李榮鴻說，大安區中山南路連接南、北大安及區行政中心，外埔區二崁路則連接大甲與水美工業區，這二條路都是地方上相當重要的道路，二崁路於2020年底分段鋪設山美路至霹靂山神廟路面，現在針對未鋪設路段加強改善，中山南路則是針對自來水工程後及易肇事點進行改善M

大安龜殼聖安宮關懷據點志工隊長黃聖心說，中山南路已經好幾年沒有整修了，感謝李榮鴻議員與市府的關心，也感謝承辦單位撥空向當地長輩們說明工程執行狀況，希望路可以越來越平，人越來越健康。

工程顧問公司副理詹淑華說，中山南路（東西九路-龜殼路）經費約1250萬元，長度1.5公里，二崁路（霹靂山神廟-國三橋下）710萬元、長度1公里，這二處路段除改善路面，中山南路將進行路肩樹穴改善及環境綠化；二崁路部分則增設排水溝及閃光黃燈，預計今年7月底前完工。

李榮鴻強調，感謝市長盧秀燕對地方建設的支持，兩條道路改善後有利地方交通，讓用路環境更安全。