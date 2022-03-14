陽明海運（2609）今（14）日召開董事會，最新傳出，去年每股賺48.7元，擬配息20元，配發率41.06％，殖利率高達15.09％，「利」壓傳產群雄，且在目前已公告的台股中排名第五高！相關董事會議決議預計傍晚公告。

接近中午，市場傳出陽明擬配發高股利消息，也帶動股價上漲5.57％，收高在132.5元。

緊接著，長榮（2603）、萬海（2615）將召開董事會，通過去年財報與股利政策等，法人認為高配息可期。

據陽明內部消息，陽明每股賺約48.7元。