每股賺48.7元 陽明海運傳配息20元！ 17:022022/03/14 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陽明海運（2609）今（14）日召開董事會，最新傳出，去年每股賺48.7元，擬配息20元，配發率41.06％，殖利率高達15.09％，「利」壓傳產群雄，且在目前已公告的台股中排名第五高！相關董事會議決議預計傍晚公告。 接近中午，市場傳出陽明擬配發高股利消息，也帶動股價上漲5.57％，收高在132.5元。 緊接著，長榮（2603）、萬海（2615）將召開董事會，通過去年財報與股利政策等，法人認為高配息可期。 據陽明內部消息，陽明每股賺約48.7元。 季底做帳 13檔投信火力全開 超前部署！交通部解析為何長榮、華航航班不受戰事影響 #萬海 #陽明 #長榮 #每股賺 #陽明海運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股暴殺千點後大反攻！收盤狂飆近200點收復萬七關 12:532022/03/09 財經 陽明2月營收332.51億 終止連20個月增走勢 19:542022/03/09 財經 華碩2月營收年增近兩成 續站同期次高 17:422022/03/09 財經 1分鐘讀財經》準備好了！航運老大1招戰高油價 不怕獲利被吃掉 08:282022/03/10 財經 萬海2月營收236.79億 寫歷史第五高 19:552022/03/10 財經 陽明2月營收藏恐怖細節 PTT股板大暴動：神話結束了 05:152022/03/10 財經 權證星光大道－陽明 股利題材買盤卡位 04:102022/03/10 證券．權證 本土資金勝出 台股收復萬七 04:102022/03/10 財經要聞 華航貨運報喜 獲歐系車廠大單 04:102022/03/11 產業特刊 這檔航運股利開獎竟慘崩 網嚇：怕長榮陽明一樣摳 10:252022/03/09 財經 台積電猛噴19元至587 台股強勢大漲逾410點 13:342022/03/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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