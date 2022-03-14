中環（2323）14日董事會通過2021年度財報，集團合併營收87.13億元，本期淨利1.31億元，每股盈餘約0.14元。
中環近年來維持高股息發放，董事會亦通過了以資本公積每股發放0.1元現金股利，以及辦理現金減資退還股東股款，現金減資比率6％，每股退還股東0.6元現金。
中環表示，本次辦理現金減資係為了提升股東權益報酬率及優化資本結構。現金股利加計現金減資，合計股東每股可獲配0.7元現金，若以14日收盤價11.05元計算，現金殖利率達6.33％。
中環（2323）14日董事會通過2021年度財報，集團合併營收87.13億元，本期淨利1.31億元，每股盈餘約0.14元。
中環近年來維持高股息發放，董事會亦通過了以資本公積每股發放0.1元現金股利，以及辦理現金減資退還股東股款，現金減資比率6％，每股退還股東0.6元現金。
中環表示，本次辦理現金減資係為了提升股東權益報酬率及優化資本結構。現金股利加計現金減資，合計股東每股可獲配0.7元現金，若以14日收盤價11.05元計算，現金殖利率達6.33％。
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