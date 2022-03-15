一名女網友日前坐高雄捷運時，在車廂內感覺有視線盯著自己，定睛一看，竟然看到一顆人頭裝在女學生的手提袋內，嚇得她以為發生分屍命案，後來仔細看才發現原來是顆假人頭，貼文意外釣出不少人表示，都曾經有相同被嚇的經驗。

一名女網友11日在臉書「爆廢公社」分享，搭高雄捷運時，感受到一股恐怖視線狂盯著自己，於是朝視線來源方向一看，發現前方一名女高職生手提袋內，竟裝著一顆人頭，臉部還正面朝上，露出一雙眼睛，讓她對眼的瞬間心跳漏半拍，驚呼「嚇到挫溜」。

有女網友不小心和女學生手提袋中的假人頭對到眼，瞬間被嚇到。(圖／翻攝自 爆廢公社)

女網友表示，當下還以為發生分屍命案，但鼓起勇氣再仔細一看，原來是美容美髮科學生用來練習用的假人頭。

貼文一出引起熱議，意外釣出許多人表示也曾經被假人頭嚇過，紛紛表示「金恐怖，以前也被凝視過」、「以前在學校門口等孩子放學，美容科和幼保科一堆抱人頭和嬰兒出來的更可怕」、「美容系的，我家隔壁就是，有次他把假人頭掛在衣架上晾乾，一眼看到真的會尖叫」。