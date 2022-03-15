臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭持續進行，台灣跟進西方國家對俄羅斯祭出經濟制裁。無黨籍立委高金素梅指出，副總統賴清德10日稱「我們是不得不」制裁俄羅斯的，從這句話就可聽出端倪；但像英國、歐盟、日本因高度仰賴俄羅斯能源，對經濟制裁或打太極或直接拒絕，反觀蔡政府為配合美國將人民利益全放棄。此文獲超過1萬個讚，大批網友表示憤怒與驚訝。

高金素梅14日在臉書發表文章《是制裁俄羅斯？還是制裁台灣人民！》內容指出，美國的總統拜登8日宣布，美國要禁止進口俄羅斯石油和其他能源，民進黨政府也高調宣示制裁俄羅斯。值得注意的是，賴清德稱「我們是不得不」制裁俄羅斯的，賴還說，台灣是民主陣營的一員，所以一定要參加，這就是一個態度。

針對賴清德的說法，高金素梅直言：「其實，民主國家陣營的態度有很多種，我們應該看看一些不同的態度。」高金舉例，英國、歐盟、日本碰到美國要制裁俄羅斯能源時，英國混水摸魚、歐盟打太極拳、日本乾脆明說「這是我的國家利益，我不幹！」可見所有國家都是自身的利益優先，「只有中華民國民進黨政府，美國放個屁也要響應，還說這是一種態度。」

此文獲超過1萬個讚、超過530則留言與超過1000次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「傻眼！什麼叫不得不？那我們人民就不得不要跟著一起承受？」「聽到副總統這麼說實在很怒」、「憑什麼我們要跟著美國屁股走？」「『胡說八道』是這個政府最貼切的寫照」、「當人民生命受壓迫就會爆發革命，希望台灣好好借鏡」。