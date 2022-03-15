士林警分局前張姓副分局長，去年2月，駕駛公務車載送薑母鴨店老闆的女兒到辦公室，隔天又載送返家，遭同僚檢舉詐取公務車油料50元，現已調整為民防管制中心專員，士林地檢署調查後，認定張並無申請、審核油料的權限，而是另外一位副分局長核可，並無違背職務，詐取油料的犯行，予以不起訴。

56歲張男，去年2月14日西洋情人節凌晨12點多，駕駛公務車到德行西路某薑母鴨，搭載老闆娘的女兒返回辦公室過夜，許女當天喝醉，他照顧到當天上午11時許，再次使用公務車，載送許女返回行義路住處，同僚發現後檢附監視器畫面檢舉，警局局長以不當男女關係，拔去副分局長一職，調整至民防管制中心擔任專員。

北市警局依照檢舉內容，依詐取油料、違背任務背信罪、竊取使用公務車的利益移送法辦，張應訊時，對於將接送與公務無關的女性友人，往返於辦公場所與住處坦承不諱，但聲稱自己並無詐欺得利的意圖。

檢察官調查，張確實有使用公務車的權限，不須經由他人核准，事後也不需要自己前往加油站加油，並未對任何人施以詐術，取得使用公務車的利益，而且，關於核銷作業，由另外一位副分局長審核，與張無關，並無違背職務的背信犯意。

檢察官計算往返路途距離，折合約50元的油料，難以認定為了此一微小的利益竊取油料，但檢察官仍認為，張男身為副分局長，不知潔身自處，竟在值班時間，使用公務車載送女性友人，違反機關內部人員進出規定，但與刑法構成要件不符，因而予以不起訴。