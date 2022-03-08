北投警分局日前接獲同仁反應，石牌所劉姓所長去年8月到11月間，擔服疫苗接種站巡邏勤務，中途返回派出所，未落實勤務規定，卻請領獎勵金，督察人員獲悉後展開調查，劉姓所長坦承請領數千元，但返所是為了處理公務，全案已依貪污罪移請士林地檢署偵辦。

據了解，北市警察局規劃大型勤務，包括燈會、疫苗接種站巡邏，依服勤時間可額外請領200到800元獎勵金，其中每月最高5000元，分別依性質不同，由各分局規劃帶隊官，部分勤務須所長到場，服勤時間依任務特性而定。

劉姓所長遭同仁檢舉，去年8月到11月間，擔服大型醫院、診所等疫苗接種站巡邏勤務，離開派出所後，未依勤務規定實際到場，卻在勤務中返所，之後則由內勤警員製表申報獎勵金，同仁認為，所長利用職務上機會詐取財物。

北投警分局表示，劉姓所長坦承未落實勤務規定，願意接受懲處，並主動繳回溢領的獎勵金，全案已在2月25日依貪污罪函請請士林地檢署偵辦，並報請警局將劉調整為非主管職，警局強調不護短、不庇縱，依法究辦，以維警察風紀。