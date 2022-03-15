蘋果周一發布iOS 15.4新版作業系統，其主打的新功能包括戴口罩解鎖和全新的「點擊支付」（Tap to Pay）等，iPhone用戶現在就能下載進行程式更新。

該新版作業系統可能是蘋果今年最重要的作業系統更新之一，僅次於該公司料將在6月開發者大會上發表的iOS 16。

iOS 15.4提供多項新功能，除了戴口罩解鎖和新的表情符號（emoji）之外，還有之前受到高度關注的「點擊支付」技術。

根據今年稍早前的報導，這個全新的零接觸支付功能可以讓iPhone用戶在不需要其他硬體設備的情況下，接受信用卡和簽帳金融卡付款。此外，商家只要將他們的iPhone手機靠近客戶的iPhone或Apple Watch智慧表，也能接受付款。

蘋果推出新的金融科技服務，料將給Square等行動支付服務商帶來巨大的競爭壓力。

此外，戴口罩解鎖FaceID功能亦適用於Apple Pay，但只有iPhone 12以上的版本可以使用。Universal Control功能讓iPhone用戶可以在iPad平板和Mac電腦之間拖放文件。