桃園市近日轄區內火災事件頻傳，14日家福物流中心大火更是讓鄰近地區空品不佳，甚至有雇主直接宣布下午停班、讓勞工直接回家。至於下午停班時段薪資該怎麼給？是否可以另外補班？對此，勞動部表示，這屬於勞資雙方協議範疇，但如果雇主要挪移工時至其他日時，要特別留意「一例一休」的規定。

美福倉儲火場尚未平息，楊梅區幼獅工業區家福物流中心14日上午竄出的大火，熊熊黑煙直竄天際，不僅從高速公路上可以清晰可見濃煙，鄰近地區空氣品質不佳。鄰近某公司的辦公室員工因難忍惡劣的空氣品質，向雇主提議當天中午過後就先讓員工回家、以免大家悶在一起吸毒氣，由於雇主見空氣品質並未好轉，也同意下午放假、擇日再補班。

依照這案例，因鄰近發生火警導致空氣品質不佳，不可歸責於雇主，勞動部官員解釋，雇主與勞工協議下午時段不工作、返家，工資部分也是可以勞資雙方協議，但如果勞資雙方要挪移下午的工作時數至其他天，就必須要注意「一例一休」的相關規定。

舉例來說，若勞資已經預先約定好周六為休息日、周日為例假日，這時候不但不可以挪移5小時至周日（例假日），若要求勞工在周六（休息日）出勤時，上班的時數也不可以1比1直接挪移，而是要精算是否符合休息日出勤加班費的規定。

因此也建議，若要將因空氣品質不佳而不工作的時數挪移至周六（休息日）時，可以協商不工作的當日下午不給薪資、挪移至周六（休息日）的時數再依照休息日出勤的加班費率，也就是工作時間在2小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給1又3分之1，工作2小時再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1又3分之2來計算給薪。