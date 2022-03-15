就讀嘉義知名大學的21歲男大學生，與女同學A是調酒社團成員，社團在學校宿舍的撞球場舉辦慶功宴，男大生伸手觸摸穿短裙女同學的膝蓋、大腿外側，女同學撥開，他竟再伸手探入女同學的裙內撫摸大腿內側，女同學提告，嘉義地檢署依違反《性騷擾防治法》起訴男大生。

這名男大生家住北部，到嘉義念大學，2020年9月間某天晚上，學校調酒社辦慶功宴，他坐在穿短裙的A女旁邊，當場也有其他社員在，一夥人喝酒聊天。

男大生趁機伸出右手碰觸A女的左膝蓋、大腿內側，A女察覺後馬上用手撥開，但男大生不知收歛，又趁A女與人聊天之際，再伸出左手探入A女的裙子裡面，撫摸她的大腿內側，A女不悅，用手抵擋、撥開，並喝斥他，他才向A女道歉。

A女因被男大生騷擾，後來向學校提出申訴，校方受理後成立性別平等教育委員會進行調查，男大生坦承有對A女性騷擾；A女後來也對男大生提告。

檢方調查，這名男大生用手掌撫摸A女的大腿、膝蓋，可被認定是男女間親密且有挑逗、愛撫的性暗示，而A女已對他的舉動有嫌惡感，男大生竟然再度伸手觸摸A女的大腿、膝蓋，且有林姓同學證述A女當場表現的神態，是不想被他人撫觸未被裙子遮住的大腿及膝蓋，因而足可認為是「身體隱私部位」。

這名男大生與林姓證人談及此案發過程及情節時，僅稱「做這些動作的當下是無意識的」。檢察官偵結，依違反違反《性騷擾防治法》起訴男大生。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。