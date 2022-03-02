香港小生陳浩民2011年和小16歲辣模蔣麗莎奉子成婚，同年卻鬧出「輪淫事件」，與馬德鐘強吻、襲胸嫩模陳嘉桓，在當時懷孕的蔣麗莎陪同下召開記者會道歉。事隔11年，夫妻倆走過低潮，育有3女1子，過著奢華的快樂生活。

蔣麗莎認真經營社群平台，近日在抖音狂曬出遊的影片，無論是穿著短褲站在遊艇上，辣秀一雙勻稱美腿，或是坐在跑車上跟陳浩民接吻，都能看出日子過得富裕又愜意。值得注意的是，有眼尖的網友發現蔣麗莎的腹部有點隆起，紛紛在留言區猜測：「又懷孕啦，真厲害」，不過夫妻倆均未針對此事回應。

蔣麗莎和陳浩民日子過得舒適。（圖／抖音@蔣麗莎）

蔣麗莎和陳浩民生下3女1男，有時會被網友酸「生育機器」。（圖／微博@蔣麗莎）

「輪淫事件」發生在2011年11月，陳浩民和馬德鐘喝醉後，對著當時才19歲的嫩模陳嘉桓上下其手，甚至撫摸到胸部；事後陳浩民先否認，強調現場有老闆、助理，不可能性騷擾別人，另一名男主角馬德鐘也說沒有強抱陳嘉桓，僅表示湊近女方只是為了要跟她講個秘密。

想不到當晚的情況都被港媒《東方新地》拍到，陳浩民、馬德鐘瞬間引爆民眾怒火，成為人人喊打的過街老鼠，陳浩民趕緊刊登道歉啟事，並在大腹便便的老婆蔣麗莎陪同下，召開記者會公開致歉，他坦言當晚玩得太過份，對陳嘉桓感到不好意思，席間三度鞠躬道歉，讓蔣麗莎感到心疼，盼望外界能原諒老公，兩人最後還一起放聲大哭。