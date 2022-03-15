夫妻吵架狠夫刺妻胸逃逸，妻胸部中一刀，無生命跡象經緊急送醫，警方積極緝凶。（陳淑芬攝）

台中市驚傳夫妻吵架殺妻案，陳姓夫妻原租住在中市北屯區陳平路附近大樓，目前分居中，妻子林女今天上午接就讀幼稚園生病的么兒回去照顧，雙方在騎樓爭執拉扯，陳男持小刀刺殺林女後逃逸。警消獲報到場，林女倒臥騎樓，胸口遭刺一刀，當場無生命跡象，經緊急送醫急救。

據了解，陳男與林女生育3名子女，長女已成年、長子約17、18歲，兩人都已離家在外，林女今年3月間搬離該處，兩夫妻分居，就讀幼稚園的么兒留在夫家由婆婆照顧。

么兒最近生病身體不適，請假在家休養，林女要帶回去照顧，今天上午與胞妹分騎機車到陳男住處樓下接人，陳男與就讀幼稚園么兒攜帶書包及生活用品等物在騎樓等候，陳母也在場，但夫妻見面不知何故發生口角爭執，陳男憤怒質問：「妳這樣就要走了嗎？」。

兩人一言不合發生拉扯，陳男怒而持尖銳小刀猛刺林女胸部，林女胸前中一刀倒臥在地，林女的妹妹見狀緊急打電話向「119」求救。

陳男行兇後騎機車逃逸，警方在現場並未找到兇刀，積極調閱影像，據了解，已循線掌握陳男行蹤，全力循線查緝陳男到案，釐清相關案情。